L’11 Febbraio, la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, in occasione di questa ricorrenza liturgica, la Giuria della Quarta Edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti di comprovata competenza e serietà, rende noti i nomi dei vincitori. Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo e ha visto la nutrita, entusiastica e qualificata partecipazione di tantissimi poeti da ogni parte d’Italia e da numerose nazioni del mondo. Di seguito, pubblichiamo i vincitori delle due Sezioni.

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana a tema religioso

Primo classificato: Francesco Fiore – Rogliano (Cosenza) Per la poesia: Un regno di giustizia e d’amore

Francesco Fiore Seconda classificata: Rita Minniti – Cava de’ Tirreni (Salerno) Per la poesia: Madre Celeste Terza classificata: Annalena Cimino – Anacapri (Napoli) Per la poesia: D’argento e d’azzurro antico

SEZIONE B: Sezione Poesia in lingua italiana a tema libero

Prima classificata: Daniela Mortillaro – Cinisello Balsamo (Milano)

Per la poesia: La mano di Dio

Daniela Mortillaro

Seconda classificata: Isabella Michela Affinito – Fiuggi (Frosinone)

Per la poesia: Esistono ancora le fate

Terzo classificato: Biagio Guarneri – Messina

Per la poesia: Giovinezza

Premio Speciale della Critica:

Don Giovanni Maurilio Rayna – Savigliano (Cuneo)

Per la poesia: La preghiera di Tolstoj

Don Giovanni Maurilio Rayna

È possibile visionare tutta la graduatoria finale a partire dall’11 Febbraio 2026 sul

sito: www.rosariolagreca.it

Il Fondatore e Presidente del Premio, poeta e scrittore Rosario La Greca, ha deciso con tutti i componenti della Giuria di assegnare all’unanimità il Premio Speciale alla memoria di Silvia Ragazzini Martelli di Sissa Trecasali (Parma), al poeta Giovanni Monopoli di Taranto, per la poesia ”Madonna di Lourdes”, scelta come la poesia più bella dedicata alla Beata Vergine Maria di Lourdes.

Giovanni Monopoli Il Premio, istituito nell’anno 2023, si prefigge di ricordare Silvia Ragazzini Martelli, poetessa, scrittrice, saggista, grafica, pittrice, amministratrice pubblica, infaticabile organizzatrice culturale, ma soprattutto donna di squisita sensibilità e di profonda umanità, immaturamente scomparsa la notte del 24 Settembre 2022 all’età di 68 anni.

Silvia Ragazzini Martelli

La Giuria, inoltre, ha reso noto i nominativi delle Fondazioni e Associazioni che si sono distinte nel campo della Solidarietà e del Volontariato, a cui sono stati Per la Solidarietà, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato all’Associazione Medici Senza Frontiere. Per il Volontariato, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato alla Fondazione Unicef Italia. Il Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, poeta e scrittore Rosario La Greca, ringrazia di vero cuore tutti i poeti che hanno partecipato al Premio, la qualificata Giuria che ha esaminato e vagliato con competenza e imparzialità tutti gli elaborati pervenuti e la Segreteria organizzativa che ha operato con grande disponibilità e incisività. Infine, rivolge un ringraziamento particolare alle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino), per avere concesso il Patrocinio Morale al Premio.