Il Comune di Sciacca è ufficialmente inserito tra quelli censiti che hanno subito danni a causa del ciclone Henry, come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio. Lo rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino.

“L’inserimento di Sciacca nell’elenco dei territori interessati rappresenta un passaggio fondamentale per l’attivazione delle procedure di riconoscimento dei danni e per la successiva programmazione degli interventi di ripristino e sostegno – affermano – Tale risultato è stato possibile grazie a un lavoro intenso e puntuale svolto dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Sciacca. In particolare si evidenzia il contributo dell’ingegnere Salvatore Paolo Gioia, del responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Gianmarco Alì e del dipendente comunale Fabio Veneziano, che hanno lavorato fino a tarda notte per completare il censimento dei danni subiti dal patrimonio comunale a causa dell’evento meteorologico eccezionale”.