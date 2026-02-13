i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico – emessa dal GIP del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un allevatore di San Fratello, 47enne, ritenuto gravemente indiziato dei reati di “estorsione aggravata”, “furto” e “uccisione di animali”.

Il provvedimento è scaturito da un’indagine della Procura della Repubblica di Patti, diretta e coordinata dal Procuratore Dott. Angelo Vittorio CAVALLO e dal Sostituto Procuratore Dott. Andrea Apollonio, condotta dai Carabinieri della Stazione di San Fratello e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, all’esito della quale il 47enne è stato identificato quale presunto responsabile di una serie di episodi criminosi commessi dal 2019 nei confronti di allevatori di San Fratello e Acquedolci.

In particolare, le investigazioni svolte dai militari dell’Arma hanno consentito di appurare che l’uomo – mediante minacce commesse in più circostanze, anche con strumenti atti ad offendere – avrebbe costretto alcuni allevatori della zona ad abbandonare i terreni di loro proprietà, al fine di consentirgli di accaparrarsene la conduzione e sfruttarli abusivamente per far pascolare le proprie mandrie.

Inoltre, nel corso dell’attività è stato accertato che – in più occasioni, per vincere la resistenza delle vittime – erano stati compiuti anche danneggiamenti e furti di bestiame, che in una circostanza erano culminati anche con l’uccisione di un caprinorubato, tanto da destare anche un significativo allarme sociale nella comunità che dimora nei predetti paesi.

Lo schema delittuoso, ormai ben collaudato, consisteva nello sfruttare la propria carica intimidatoria per annichilire le proprie vittime, secondo un consolidato schema estorsivo tipico, fatto di avvertimenti apparentemente silenti ma chiarissimi ai destinatari.

In tale quadro, considerata la gravità degli episodi contestati e le modalità delle condotte, nonché il pericolo d’inquinamento probatorio e il concreto rischio di reiterazione del reato, il G.I.P. ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, ora ristretto presso la sua abitazione.