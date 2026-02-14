La conclusione dei riti religiosi il 17 febbraio.

Dopo la Chiesa Beata Maria Vergine dell’ Immacolata e Chiesa San Giuseppe,

Sabato (come il giorno prima e giovedi), i riti religiosi si celebreranno nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes.

Lunedì 16 e martedì 17 la chiusura nella Chiesa Gesu’ e Maria.

Il programma:

dalle ore 10, Santa messa, Esposizione eucaristica, Recita dell’Angelus e Ora media.

Con inizio alle ore 15 e a seguire: “” Coroncina della Divina Misericordia””, Preghiera comunitaria, Santo Rosario eucaristico cantato, Santa messa benedizione solenne. (ore 18,30).

Le “” Sante Quarantore ” sono promosse e curate dal locale Clero.

Giovanni Blanda