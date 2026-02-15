I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni per un valore superiore a 1,2 milioni di euro, nei confronti di due indagati per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziarla. II provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina, su conforme richiesta di questa Procura (Sezione Criminalità economica), che ha coordinato le indagini, delegandole al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, a cui i due investitori, in qualità di persone offese, avevano denunciato il mancato rimborso dei capitali affidati.

I due indagati -operanti, rispettivamente, l’uno, nel messinese, l’altro, in territorio elvetico- sfruttavano la pregressa esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria, per attirare clienti, attraverso la proposta di investimenti nel settore obbligazionario di società maltesi, con la promessa di rendimenti elevati e sicuri. In realtà, i titoli erano riconducibili ad una società facente capo direttamente a uno degli indagati. “Al fine di rendere credibile lo schema, venivano, inizialmente, corrisposti i guadagni correlati a “cedole periodiche”, facendoli risultare come provenienti da una società fiduciaria nazionale, alimentando, così, le rosee prospettive di guadagno degli Investitori”, dicono gli inquirenti. Le attività investigative hanno disvelato “una complessa rete di schermatura: i fondi, costituiti dalle somme di denaro carpite alle ignare vittime della truffa, venivano trasferiti su conti correnti a Malta o presso altre società estere, allo scopo di occultare l’identità del reale beneficiario.

Gli accertamenti, svolti anche tenendo conto delle verifiche svolte parallelamente dagli organismi di vigilanza e regolazione, hanno confermato che nessuna delle società coinvolte era autorizzata alla raccolta del risparmio, né i soggetti indagati possedevano i requisiti per operare”. Il Gip, “accertando il pericolo di dispersione del patrimonio verso l’estero, ha disposto il sequestro di circa 1,3 milioni di euro, corrispondente al profitto illecito”. “Nell’inchiesta è emerso anche il ruolo della moglie di uno dei consulenti, indagata per aver messo a disposizione il proprio conto corrente per occultare le provvigioni indebitamente percepite dal marito”. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, precisando che si è nell’attuale fase delle indagini preliminari, che ha una funzione preparatoria del processo; che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti sino alla sentenza che ne accerti la responsabilità o ne escluda fa colpevolezza; che il provvedimento cautelare reale eseguito può essere modificato o annullato attraverso il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione; e che i successivi gradi di giudizio, sempre nel contraddittorio fra accusa e difesa davanti al giudice terzo e imparziale, possono anche concludersi con l’esclusione di qualsiasi forma di responsabilità e fa restituzione dei beni agli aventi diritto”.