Ha picchiato la moglie e aggredito i carabinieri minacciandoli con una pistola priva del tappo rosso.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un uomo di 42 anni che ha aggredito la moglie davanti ai figli minorenni. L’indagato è stato fermato mentre ubriaco stava tornando a casa.

Poco dopo è tornata la moglie con i figli piccoli. Sul corpo i segni di violenza. Nonostante la presenza dei militari l’uomo si è scagliato contro la donna e gli stessi carabinieri puntando una pistola. Il marito è stato disarmato e arrestato grazie al codice rosso. In casa trovata una seconda pistola modificata. Il gip ha convalidato l’arresto.