Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute d’urgenza in via Sant’Ignazio di Loyola a Santa Flavia per soccorrere un ragazzo di 21 anni precipitato in una scarpata per circa dieci metri finendo in un punto impervio.
Con non poche difficoltà il giovane è stato messo in salvo dai Vigili del fuoco e dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato trasferito in codice rosso in ospedale per mezzo di un elisoccorso.
Precipita in una scarpata di 10 metri, grave 21 enne
