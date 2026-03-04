La polizia di Stato di Catania ha denunciato due ragazze, entrambe minorenni, sorprese a rubare prodotti cosmetici in un negozio di profumi di via Gabriele D’Annunzio.

Le giovani, una di 16 e l’altra di 15 anni, avevano appena finito di scegliere alcuni prodotti, prelevandoli dagli scaffali in cui erano esposti e avevano provveduto a rimuovere l’antitaccheggio, pensando di non essere viste da nessuno.Complessivamente le due ragazze erano riuscite ad prendere 42 prodotti cosmetici di noti marchi, per un valore commerciale di circa 240 euro, e avevano provato a superare le casse per guadagnare l’uscita senza pagare.

A notare l’atteggiamento sospetto delle due minori è stato il personale di vigilanza del negozio che le ha bloccate, chiedendo di restituire quanto rubato pochi attimi prima. Nello stesso tempo, è stato chiesto l’intervento della polizia.Giunti in pochi istanti davanti al negozio di via D’Annunzio, i poliziotti hanno identificato le due ragazze che sono state denunciate all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato.La refurtiva è stata recuperata dai poliziotti che hanno provveduto a restituirla al titolare del negozio.