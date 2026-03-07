Un incendio si è sviluppato all’interno dello stabilimento Isab Nord di Priolo Gargallo, nel reparto SG13. A darne notizia è il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha informato la cittadinanza sull’episodio.

Le parole del sindaco

“È in atto un incendio all’interno dello stabilimento Isab Nord, nel reparto SG13. Le squadre dei Vigili del Fuoco aziendali stanno già operando e sono stati avvisati tutti gli enti preposti. La situazione al momento è sotto controllo”, ha dichiarato il primo cittadino.

Gli accertamenti

Sul posto stanno intervenendo le squadre di emergenza interne dell’impianto per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata. Sono stati inoltre allertati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siracusa.

Il controllo

Restano in corso le operazioni di monitoraggio e di messa in sicurezza all’interno dello stabilimento, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’accaduto e sulle cause che hanno provocato l’incendio. A quanto pare, il rogo si sarebbe originato dalle sale pompe ma si tratta di una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti