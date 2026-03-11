La procura di Termini Imerese ha sequestrato le auto, una Fiat Panda e una Mercedes coinvolte nell’incidente lo scorso 17 febbraio in cui perse la vita il giovane di 20 anni di Trabia e rimase ferito gravemente un amico.

I due giovani erano stati fermati dai carabinieri per un controllo. Durante il posto di blocco nella zona di Buonfornello una seconda auto, una Mercedes, guidata da un carabiniere libero dal servizio è finita sulla Panda in sosta provocando il decesso del giovane e il ferimento. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale.

L’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, legale dei familiari della giovane vittima e dell’altro ragazzo rimasto ferito, ha già nominato un proprio consulente tecnico di parte, l’ingegnere Mauro Trombetta, esperto in ingegneria forense e perito di varie Procure e Tribunali, per accertare in ogni dettaglio l’esatta dinamica del sinistro. “Verrà fatto di tutto – dice l’avvocato – affinché emerga con chiarezza e trasparenza la dinamica della vicenda in ogni suo aspetto. La famiglia di Ignazio pretende di avere giustizia“.