Il gioco legale in Sicilia non mostra segni di rallentamento: nel 2025, secondo i dati ufficiali ADM, la regione ha registrato una delle raccolte più alte in Italia. Un mercato regolato e trasparente in cui operano solo piattaforme autorizzate, consultabili attraverso la lista completa dei casinò ADM redatta da Casino.superscommesse.it, ha contribuito a rafforzare la fiducia degli utenti online e a generare volumi di gioco significativi. A livello nazionale il settore del gioco genera entrate per oltre 150 miliardi di euro all’anno. La regione siciliana si distingue per dinamismo, con una rete capillare di punti gioco e un boom del digitale che attrae giocatori di tutte le età. Approfondiremo i trend e analizziamo la distribuzione provinciale alla luce dei dati recenti a nostra disposizione.

Tendenze generali e confronto anni precedenti

La raccolta complessiva in Sicilia ha toccato picchi notevoli nel 2025, stimata intorno ai 15,5 miliardi di euro, in linea con la crescita nazionale del 6-7% rispetto al 2024. Confrontando i dati con il biennio 2023-2024, quando i volumi erano già in espansione grazie al post-pandemia, si osserva una stabilizzazione del fisico, compensata da un online in doppia cifra. La spesa pro capite resta tra le più alte d’Italia, con province come Siracusa, Messina e Palermo che superano i 3.000 euro per abitante adulto, riflettendo una passione radicata e vulnerabile, anche se in qualche modo controllata. Questo perché i numeri sono anche legati a politiche ADM più stringenti, che hanno ridotto i rischi promuovendo solo operatori certificati, e a una maggiore awareness sui pericoli del gioco patologico. In totale, oltre 16.000 punti gioco sparsi in Sicilia, con province interne che mostrano resilienza nonostante la lontananza dai grandi centri.

Palermo

Palermo guida la classifica provinciale con una raccolta stimata tra 2,4 e 2,8 miliardi di euro, grazie a una densità impressionante di 320 punti gioco ogni 100.000 abitanti. Il capoluogo beneficia di un mix equilibrato, ma l’online domina al 71% dei volumi, con picchi su slot e scommesse sportive. Rispetto al 2024, qui la crescita è del 8-10%, trainata da giovani under 35.

Catania

Catania si piazza seconda con 1,9-2,1 miliardi, con 744 agenzie e 366 corner gioco, integrati da una forte penetrazione digitale. Senza casinò fisici autorizzati, il territorio punta su VLT e app mobile, registrando un +12% online sul 2024. La provincia eccelle nelle scommesse ippiche e calcistiche, con un payout medio alto che fidelizza gli utenti.

Messina

Messina, terza con circa 1,2 miliardi, fa registrare un valore di giocate online che supera i 3.000 euro, con picchi soprattutto nei centri medio-piccoli. Il digitale rappresenta il 72% locale, con focus su poker e casinò virtuali. Trend stabile, ma con potenziale crescita nei mesi finali del 2025.

Agrigento e province minori

Agrigento contribuisce con volumi minori ma capillari, mentre Siracusa, con una spesa di 0,79 miliardi, e Caltanissetta registrano crescite online a doppia cifra. Trapani e Ragusa chiudono il quadro con +5-7% sul 2024.

La distribuzione tra gioco online e gioco fisico

Il 2025 per il gioco in Sicilia segna un punto di svolta: l’online cattura il 71% della raccolta siciliana, con circa 10,80 miliardi di introiti, contro il 29% fisico. In questo modo accelera un trend partito nel 2024 che accomuna in generale tutto il Sud Italia. In Campania, ad esempio, l’online registra il 63,5% delle giocate. Al Nord prevale un maggiore equilibrio, con un payout online al 94,5% e un 74,7% nel gioco fisico.​ La transizione al digitale riflette le nuove abitudini dei giocatori: comodità, bonus e accesso 24/7 spingono il remoto, soprattutto nella fascia d’età tra i 18 e i 40 anni. Il fisico resiste con sale bingo e lotterie tradizionali e le norme che mirano all’eliminazione del gioco illegale aiutano anche in termini di sicurezza e di verifica. I controlli sul territorio sono molteplici, come il recente caso di slot non legali a Caltanissetta, ma resta fondamentale la consapevolezza dei giocatori.