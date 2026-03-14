i militari della Tenenza Carabinieri di Favara e della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di Licata, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura della messa alla prova, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto nei pressi di via Capitano Callea, dove, secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, tra il giovane e un uomo di 44 anni del posto sarebbe scoppiata una discussione per futili motivi, degenerata in pochi istanti in violenza. Nel corso del diverbio il 25enne avrebbe colpito la vittima alla gola con un coltello, provocandogli gravi ferite.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato. Dopo l’allarme, le pattuglie hanno avviato le ricerche nelle vie limitrofe, riuscendo in breve tempo a individuare e bloccare il giovane poco distante dal luogo dell’accoltellamento. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di circa 5,5 centimetri, posto sotto sequestro.

Il 44enne ferito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Agrigento. L’uomo, giunto cosciente, è stato ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate.

L’arrestato è stato trasferito nella locale Casa Circondariale, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e le ragioni alla base della violenta aggressione.