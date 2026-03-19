“Voglio tranquillizzare gli agricoltori del territorio servito dalla diga San Giovanni di Naro: il commissario del Consorzio di bonifica di Agrigento mi ha assicurato che l’impianto di sollevamento tornerà in esercizio già la prossima settimana. In pochi giorni si concluderà l’intervento di manutenzione ordinaria programmata da tempo. La campagna irrigua, quindi, non subirà pertanto alcun rallentamento o impedimento. Inoltre, nei mesi scorsi il Consorzio di bonifica ha ottenuto un finanziamento da 8 milioni e mezzo per un progetto finanziato con risorse del Fondo di sviluppo e coesione programmati dal governo Schifani per ammodernare e adeguare gli impianti di sollevamento. I lavori sono stati aggiudicati e saranno consegnati nei prossimi giorni”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.
Diga San Giovanni di Naro, assessore Sammartino: “Erogazione riprenderà a breve”
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