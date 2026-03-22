I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo nel quartiere Oreto – Villagrazia, hanno messo a segno l’arresto di due corrieri della droga e, in via Villa Rosato, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un’arma clandestina e ingente quantitativo di hashish.

Nell’ambito della prima attività, effettuata tra le vie dell’Orsa Minore e Villagrazia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle unità Cinofili, hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata che nascondeva un sofisticato espediente. L’atteggiamento sospetto dei due occupanti — padre e figlio di origini calabresi ma residenti nel Nord Italia — ha spinto i militari a un’ispezione approfondita del mezzo. L’accertamento ha rivelato una vera e propria “cassaforte mobile”: la carrozzeria era stata modificata artigianalmente, tagliando e risaldando le lamiere per ricavare un’intercapedine segreta.

All’interno del vano erano occultati 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi che, immessi sul mercato della vendita al dettaglio avrebbero potuto fruttare circa 500.000 mila euro di guadagni. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.215 euro in contanti e un coltello a serramanico sporco di sostanza stupefacente. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, denunciati in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria tradotti presso la casa circondariale ”Pagliarelli” di Palermo.