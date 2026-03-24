Decreto sindacale, firmato dal “”premier”” dell’Esecutivo di Campobello di Licata, Vito Terrana.
Prelevamento del fondo di riserva, per la somma di euro 6.600. Il documento amministrativo inoltrato all’organo consiliare entro il mese successivo al trimestre in corso.
Il Comune, altresì, ha approvato – con determina dirigenziale – la riscossione per morosita’ del canone degli alloggi popolari del Comune. La somma e’ di euro 3.355, 08. L’atto comunale trasmesso a sindaco, segretario comunale, servizi interessati e area finanziaria.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, decreto sindacale: Prelevamento del fondo di riserva
Decreto sindacale, firmato dal “”premier”” dell’Esecutivo di Campobello di Licata, Vito Terrana.