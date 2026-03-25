

Straordinaria giornata quella del 23 marzo promossa dall’associazione Ristoworld Italy e dallo Chef Leonardo Massaro .

Nel mandorleto di Lillo Maida, #Giusdam a Ravanusa, in provincia di Agrigento, i bambini e le bambine dell’istituto Manzoni hanno assistito alla preparazione del tradizionale dolce di mandorle, il torrone, che hanno potuto degustare insieme alla cubaita realizzata, al momento, dai Maestri pasticceri partecipanti all’iniziativa.

Per i piccoli studenti è stata una giornata da ricordare, tra i CUNTI (racconti) coinvolgenti di Anna Martano e l’assaggio del torrone realizzato dai maestri Lillo Defraia , Calogero La Mattina , Giovanni Mangione, Alessandro Russo, Carolina Faro, Vincenzo La Cognata, chef®ista presidente di Himera Movie APS.

La disponibilità dei maestri pasticceri ha reso possibile la realizzazione dell’evento esperenziale unico, per luoghi e tradizione dolciaria.

Il lo chef Massaro ha ringraziato il giornalista e Direttore della testata online ‘Qui Licata’, Angelo Augusto per le interviste ed il reportage dedicato, nell’omonimo Tg.

Ed ancora grazie a Salvatore La Greca per la degustazione di miele deliziando Chef e bambini.

Un caloroso grazie anche ai ragazzi del service Joy Jump event, un caloroso ringraziamento a Manuel di falco per le riprese video e foto

‘Grazie a tutti di cuore ha concluso Massaro.

A tutti i presenti e colleghi partecipanti è stato consegnato un riconoscimento per la fattiva partecipazione e l’impegno profuso.