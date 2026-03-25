In quattro hanno tentato di rubargli il motorino colpendolo anche con una chiave inglese. Un quindicenne di Canicattì è finito in ospedale al Barone Lombardo. Nonostante l’aggressione subita però è riuscito a non farsi portare via lo scooter. Il fattaccio è accaduto in via Duca degli Abruzzi. Alla fine i balordi sono riusciti a rubare il marsupio che aveva con sé con dentro una decina di euro. Della vicenda si sta occupando la polizia nel tentativo di identificare i componenti del gruppo che è entrato in azione.