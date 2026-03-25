È tutto pronto ai Licei di Canicattì per la XII Edizione della Notte Nazionale del Liceo, l’evento più atteso dell’anno che trasformerà l’istituto in un grande laboratorio di arte, cultura, riflessione e innovazione.

Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 18:00 alle 24:00, i locali del liceo Classico, Scientifico e Linguistico di Canicattì ospiteranno una serata straordinaria aperta a studenti, docenti, famiglie e a tutta la cittadinanza.

Il tema scelto per questa edizione è “Homo Sum”, un invito profondo a interrogarsi sull’umano, sull’empatia e sulla complessità dell’esperienza nel mondo. In un’epoca di rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, studenti e docenti racconteranno, attraverso l’arte e la cultura classica, ciò che ci rende davvero umani: fragilità, contraddizioni, ma anche la straordinaria capacità di rinascita, speranza e relazione.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rossana Maria Virciglio, ha rivolto un caloroso invito a tutta la comunità:

«È con vivo orgoglio ed entusiasmo che invito l’intera comunità scolastica, le famiglie e la cittadinanza tutta a partecipare alla XII Edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Il nostro Istituto si conferma un vero e proprio laboratorio di innovazione e pensiero critico, capace di unire le radici dell’Umanesimo classico alle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale».

Il programma della serata

La Notte si snoderà tra riflessioni, dibattiti, performance artistiche e momenti di grande emozione:

Incontro con la Prof.ssa Nicole Dalila Cilia (Docente associato Università Kore di Enna) sul tema “Come abbiamo insegnato alle macchine a pensare? Da Platone all’intelligenza artificiale oggi”.

Collegamento video live dalla California con il Dott. Vincenzo Polizzi (ex alunno del Liceo Scientifico, oggi Collaboratore NASA).

Intervista live a Ugo Foscolo realizzata con l’Intelligenza Artificiale.

Performances teatrali e monologhi.

Arte, musica e multimedialità.

Contributi musicali dal vivo della Foscolo Band.

Buffet offerto da La Torre Catering.

La serata sarà un’occasione unica per vivere il liceo come luogo vivo e aperto al territorio, dove il passato classico dialoga con il futuro digitale.

La Notte Nazionale del Liceo Classico non è solo una celebrazione di un indirizzo di studi, ma la dimostrazione concreta di una scuola che sa guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

L’ingresso è libero e gratuito. Tutti sono invitati a partecipare a questa notte di arte, cultura e umanità.

Per informazioni e aggiornamenti: sito web dell’Istituto e canali social del Liceo Foscolo.