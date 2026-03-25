Argomenti aventi carattere finanziario all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Campobello di Licata, in calendario, in seduta ordinaria, mercoledì 25 marzo, con inizio alle ore 18,30, presso il palazzo municipale, sala consiliare “”Giudici Saetta e Latino””.

Campeggiano due argomenti in agenda da esaminare:

l’approvazione del Documento unico di programmazione ( Dup) e la ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario, esercizio 2026, in gestione provvisoria, nel pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale, regionale o europea, destinate alla realizzazione di diverse misure del Piano nazionale resistenza e resilienza.

Completano l’ordine del giorno la nomina degli scrutatori dell’adunanza e la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Il civico consesso e’ stato convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre.

Se dovesse mancare il numero legale, la seduta sara’ rinviata di un’ora. Qualora, anche alla ripresa dei lavori, dovesse mancare ancora il quorum previsto dallo statuto comunale, l’assise si riunira’ il giorno seguente, col medesimo ordine del giorno e alla stessa ora

GIOVANNI BLANDA