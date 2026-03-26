In data 24 marzo 2026, presso la sede dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, è stato instaurato

un tavolo tecnico per “Problematiche inerenti alla crisi idrica nel Comune di Canicattì”.

Il Tavolo tecnico, partecipato dal Sindaco del Comune di Canicattì, dal Presidente del Consiglio Comunale,

dai Componenti della Conferenza dei Capigruppo e dai Rappresentanti del Gestore del Servizio Idrico

Integrato, AICA, è stato indetto dal Presidente dell’ATI per la necessità di garantire un proficuo confronto tra

Istituzioni, a seguito della decisione assunta dal Consiglio Direttivo dell’ATI, cui il Sindaco Vincenzo Corbo

ne è componente Consigliere.

A fronte delle diverse criticità incidenti sulla funzionalità del servizio nel territorio canicattinese

rappresentate dai Consiglieri Comunale del Comune di Canicattì, il Presidente dell’Assemblea Territoriale

idrica, il Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale idrica, congiuntamente al Consiglio di

Amministrazione e al Direttore Generale del Gestore del Servizio Idrico Integrato, AICA, hanno dato

esaustivo riscontro alla richiesta di chiarimenti relativamente all’applicazione del Regolamento di Utenza e,

in particolare al servizio di fornitura idrica alle tipologie di utenze non servite dall’acquedotto urbano tramite

l’utilizzo di autocisterne.

L’A.T.I. e il Gestore del S.I.I. AICA hanno assunto l’impegno di attenzionare in tempi brevi le peculiarità

evidenziate dai Consiglieri Comunali riguardanti il servizio idrico integrato nel territorio del Comune di

Canicattì, con particolare riguardo al servizio nelle aree non servite dall’acquedotto urbano.

Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento

f.to Il Presidente dott. Giovanni Cirillo