Home Sport Calcio Calcio a 5, dura sconfitta casalinga per Canicattì SportCalcio Calcio a 5, dura sconfitta casalinga per Canicattì Di Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 ScreenshotCalcio a 5, Canicattì perde 3-0 in casa. Ma si pensa già al prossimo obiettivo: le Finals di Coppa Italia ad Ancona venerdì 27 marzo. Le interviste. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Tutto pronto per la 22esima Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento Storico esordio in Eccellenza per l’arbitro agrigentina Flaminia Di Gregorio Quanto guadagna un calciatore di Serie A? Naro, torna “Sport Oltre le Frontiere”: tre giorni di sport e inclusione contro il razzismo alla Palestra Comunale 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗜𝗔 𝗱𝗶 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼: il 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗶, completamente 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 Quattro ciclisti canicattinesi alla Granfondo Strade Bianche: passione e orgoglio per la città Ultime Notizie Favara, inaugurato Museo multimediale “Le vie dello zolfo” (video) Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 È stato inaugurato a Favara il museo multimediale le vie dello zolfo. È stato realizzato grazie ad un finanziamento del Gal Sicilia... Agrigento, sit-in della comunità sorda: “Da oltre 75 anni senza una sede provinciale” Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 La comunità sorda della provincia di Agrigento scende in piazza. Venerdì 27 marzo 2026 si terrà un sit-in davanti alla Prefettura per denunciare... Ordine dei veterinari Agrigento: Antimicrobici, una minaccia globale silenziosa Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Si intitola “Resistenza agli Antimicrobici (AMR): dalla minaccia globale alla pratica veterinaria” il convegno promosso dall’Ordine dei medici veterinari di Agrigento, con la responsabilità... L’Intelligenza Artificiale al servizio della salute: il seminario promosso da Ordine degli Infermieri... Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici ospiterà oggi l’evento formativo su AI e Evidence Based Practice. A organizzare il seminario l’Ordine degli Infermieri di... Congresso Europeo di Urologia, presentato dall’urologo siciliano Territo, il nuovo laser che rimuove i... Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Angelo Territo, urologo siciliano originario di Licata (AG), al Congresso Europeo di Urologia di Londra ha presentato la nuova frontiera nel trattamento conservativo dei... Intelligenza artificiale, software libero e futuro digitale aperto: torna all’Università di Palermo il GNU/Linux... Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Sabato 28 marzo 2026, al Teatro Gregotti dell’Università di Palermo (Edificio 17, Campus di Viale delle Scienze), si terrà la nuova edizione del GNU/Linux... Confartigianato Palermo, focus sull’innovazione nel settore lavanderie Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Perfezionamento professionale, innovazione e sostenibilità al centro del seminario tecnico “Aggiornamento delle tecniche di pulitura capi in wet cleaning” promosso da Confartigianato Palermo, il...