Ieri sera, mercoledì 25 marzo, intorno alle 20:00, due malviventi hanno messo a segno una rapina ai danni della tabaccheria Aronica, situata in Largo Aosta.

I due banditi, armati di pistola e con il volto completamente travisato da passamontagna, sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno minacciato il titolare e una cliente presente al momento dell’assalto. Dopo aver intimato di consegnare il denaro, hanno arraffato tutto il contante possibile e si sono dati immediatamente alla fuga a piedi.

Durante la precipitosa fuga, però, i rapinatori hanno perso per strada quasi tutto il bottino, quantificato in circa 300 euro. I soldi sono stati recuperati da alcuni lavoratori del mercatino della frutta e da un parrucchiere della zona, che li hanno prontamente restituiti al titolare della tabaccheria.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, allertati dalla chiamata d’emergenza. Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale e stanno analizzando il materiale nella speranza di identificare i due malviventi.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire agli autori della rapina.