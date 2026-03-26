I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa gip di Messina nei confronti di 17 indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, reati aggravati dalla partecipazione al sodalizio di piu’ di 10 persone. L’indagine ha documentato l’operativita’ di un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, interessando l’area compresa tra i Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Meri, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano.
Smantellata banda di spacciatori: 17 arresti
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