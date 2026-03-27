nel corso del servizio di vigilanza stradale, un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta ha intercettato un’autovettura che procedeva contromano sulla carreggiata in direzione di Agrigento, nei pressi dello svincolo di Canicattì. Gli agenti della Polizia di Stato, utilizzando i segnali sonori e luminosi, hanno fermato l’autovettura condotta da un’ottantenne, scongiurando gravi conseguenze per gli automobilisti in transito, atteso che sull’autovettura viaggiavano altri passeggeri e in direzione opposta proveniva un grosso tir che non avrebbe potuto evitare l’impatto con l’auto. L’uomo resosi protagonista dell’imprudente manovra è stato sanzionato con pena pecuniaria, la patente di guida gli è stata ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.