Nemmeno il giorno di Pasqua ferma l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, impegnato oggi in un complesso intervento di recupero sulle alture palermitane.

La chiamata è giunta poco prima di mezzogiorno dalla Centrale Operativa 118 di Palermo-Trapani, che ha richiesto l’invio immediato di personale specializzato per soccorrere un giovane in difficoltà tra Monreale e San Martino delle Scale.

Due squadre della Stazione di Palermo si sono messe tempestivamente in marcia per localizzare l’infortunato, un cittadino portoghese di 22 anni. Il ragazzo si trovava da solo e lontano dai percorsi segnalati, bloccato su una cresta impervia che collega Punta Giardinello al Cippo di Rosolino Pilo.

Una volta raggiunto il giovane, i tecnici hanno provveduto a immobilizzargli un arto inferiore per stabilizzare la sospetta frattura. Il paziente è stato quindi adagiato su una barella tecnica dotata di ruota per facilitare il trasporto in ambiente montano. La delicata operazione di recupero è durata circa un’ora, durante la quale i soccorritori hanno dovuto affrontare continui cambi di pendenza e terreni accidentati.

La barella è stata trasportata a spalla e su ruota fino a un punto accessibile ai mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino. Da lì, il ventiduenne è stato trasferito a bordo dei veicoli e condotto a valle, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.