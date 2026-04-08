Una donna di 37 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal secondo piano di un’abitazione, nella notte, a Condrò, nel Messinese. L’episodio si è verificato intorno alle 4. La donna è stata soccorsa dal personale del 118, stabilizzata sul posto e trasferita in ambulanza fino all’elipista di Milazzo, da dove è stata poi trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
Precipita dal secondo piano di un’abitazione, una 37enne in gravi condizioni
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