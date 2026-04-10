I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, hanno effettuato una serie di interventi decisivi, culminati in un arresto di un 19enne per resistenza ad un pubblico ufficiale e 7 denunce tra rissa, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.

Nel quartiere Settecannoli, i Carabinieri sono intervenuti d’urgenza per sedare una violenta rissa che ha coinvolto 6 donne, di età compresa tra i 21 e i 58 anni, tutte originarie del capoluogo. L’accesa disputa, scaturita da futili motivi riconducibili alla gelosia, era iniziata precedentemente sui social network con scambi reciproci di accuse e insulti. Il confronto virtuale è, poi, degenerato in uno scontro fisico in strada.