Un momento di condivisione, vicinanza e impegno sociale dedicato alle persone più fragili del territorio. Si è svolto il 9 aprile, alla pizzeria New Rugantino di Carini, il “Pranzo solidale – Insieme per il territorio e la legalità”, iniziativa promossa da Confartigianato Palermo insieme ad Anap e alle realtà associative locali.

L’evento ha rappresentato un concreto gesto di solidarietà nei confronti di cittadini in condizioni di difficoltà economica, disagio sociale e persone con disabilità, rafforzando al contempo i valori della legalità e della coesione sociale.

Al pranzo hanno partecipato venticinque persone segnalate dai comandi locali dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza della costante presenza delle istituzioni nel tessuto sociale e dell’impegno quotidiano a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione.

All’incontro sono intervenuti il segretario provinciale di Confartigianato Palermo Giovanni Rafti, il presidente provinciale Anap Camillo Alessi e don Angelo Inzerillo, parroco di Villagrazia di Carini.

Hanno collaborato alla riuscita anche la Scuola dei Mestieri, associazione Euroform sedi Carini, con il responsabile Giacomo Trupiano l’assistente di laboratorio Marco Li Vigni, il tutor Mauro Cefalù gli allievi della stessa scuola.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione al territorio e alle persone, in cui il mondo dell’artigianato e dell’associazionismo si conferma protagonista di azioni concrete di solidarietà, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

Un appuntamento che ha unito istituzioni, forze dell’ordine e realtà sociali attorno a un valore condiviso: non lasciare indietro nessuno, rafforzando il legame tra legalità, solidarietà e sviluppo del territorio.