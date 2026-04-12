Agrigento si prepara ad accogliere il Lions Day 2026, la giornata internazionale dedicata alla prevenzione, alla solidarietà e alla promozione del servizio alla comunità. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, dalle 9 alle 13, nel piazzale Giglia di San Leone.

I club Lions Agrigento Chiaramonte e Lions Agrigento Host saranno presenti per offrire alla cittadinanza screening gratuiti diabetici, cardiologici, audiologici, della pressione arteriosa e visivi. Le attività saranno aperte a persone di ogni età.

Piazzale Giglia si trasformerà in uno spazio interamente dedicato alla salute e al volontariato, grazie al contributo dei soci Lions, dei Leo, dei professionisti coinvolti e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento, rappresentata da Angelo Vita, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di informazione e prevenzione.

“Il Lions Day è l’espressione più autentica del nostro essere al servizio del territorio. È una giornata in cui rafforziamo il legame con i cittadini e promuoviamo la cultura della solidarietà e della prevenzione”, dichiara Giuseppe Pullara, presidente del Lions Agrigento Chiaramonte.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere una mattinata all’insegna dell’impegno civico e della partecipazione attiva”, afferma Egla Tornambè Corallo, presidente del Lions Agrigento Host.

A portare il contributo del mondo giovanile saranno anche il presidente del Distretto Leo 108 YB Sicilia, Marta Castelli, la presidente del Leo Club Agrigento Chiaramonte, Vittoria Chianetta, e il presidente del Leo Club Agrigento Host, Turi Lo Sardo, che sottolineano l’importanza del coinvolgimento dei giovani nei percorsi di servizio alla comunità e di sensibilizzazione alla salute.

Sarà, inoltre, presente il presidente della X circoscrizione del Distretto 108Yb Sicilia, Mariella Antinoro, e il presidente zona 26, Giuseppe Arnone, a testimonianza del forte impegno e della partecipazione attiva dell’intera organizzazione Lions sul territorio.

Il Lions Day rappresenta ogni anno un momento simbolico per far conoscere alla comunità locale le attività dei Lions, che in tutto il mondo operano in favore della salute, dell’inclusione sociale, della tutela dei più fragili e della promozione del bene comune. Anche ad Agrigento, l’edizione 2026 si presenta come un’occasione per avvicinare i cittadini al volontariato e per ribadire il valore del motto che guida l’associazione: “We Serve”.