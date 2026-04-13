” Abbiamo investito oltre 8 milioni di euro in progetti concreti: percorsi di socializzazione per minori e giovani, attività sportive e culturali, iniziative del terzo settore e formazione per le famiglie. Sono già decine i Comuni e gli enti coinvolti, con interventi attivi su tutto il territorio. Continuiamo su questa strada con nuove risorse e programmi, puntando soprattutto su inclusione, autonomia e partecipazione sociale. Perché una Sicilia più giusta è una Sicilia che non lascia indietro nessuno”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
Autismo, dalla Regione oltre 8 milioni di euro per progetti inclusione
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