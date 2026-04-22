Ci sono altri quattro indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia con un colpo di cacciavite alla gola. Si tratta degli amici del sedicenne fermato nelle scorse ore con l’accusa di omicidio.

Il gruppetto – tutti ragazzi tra i 17 e 21 anni di seconda generazione e un albanese – è stato denunciato (al momento) per omissione di soccorso. Erano lì insieme all’amico egiziano quando è cominciata l’aggressione ai danni di Vaccaro ma non ne avrebbero preso parte. Due di loro, interrogati dai poliziotti della Squadra mobile, avrebbero indicato nel minorenne l’autore del colpo mortale con un cacciavite. Poi la fuga a piedi per poi raggiungere e salire a bordo di una Volkswagen Touareg. Gli investigatori sono risaliti al numero di targa grazie alle telecamere e li hanno beccati.