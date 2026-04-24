Una maestra del plesso “Asta” dell’istituto comprensivo “Sturzo” di Marsala è stata aggredita dalla madre di un alunno. E’ accaduto intorno alle 14, all’uscita degli allievi. Secondo una ricostruzione, la donna era in attesa dell’uscita del figlio sul lato posteriore dell’edificio scolastico quando avrebbe sentito un’insegnante alzare la voce al bambino. La madre si è, quindi, avvicinata alla finestra dell’aula e in quel momento è stata notata da un’altra maestra che le si è avvicinata per chiarire il fatto. Ma la donna l’avrebbe aggredita, tirandole i capelli e colpendola al collo e alla schiena. Subito dopo l’accaduto, sono stati chiamati i carabinieri, mentre l’insegnante è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 5 giorni. Successivamente, la madre dell’alunno si sarebbe scusata e l’insegnante avrebbe deciso di non sporgere denuncia.
La maestra alza la voce al figlio e la madre la aggredisce
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