Delibera dell’Esecutivo di Campobello di Licata, tramite la Giunta municipale, guidata dal Sindaco Vito Terrana.
E’ stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo per la realizzazione dell’area fitness inclusiva, presso la via Peppino Impastato (siamo alle porte dell’ “”Divina Commedia””), in particolare adiacente al Parco urbano.
L’importo finanziato e’ di 50 mila euro, quello a base d’asta di 39, 927,88 euro.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, realizzazione dell’area fitness inclusiva
Campobello di Licata, realizzazione dell’area fitness inclusiva
Delibera dell’Esecutivo di Campobello di Licata, tramite la Giunta municipale, guidata dal Sindaco Vito Terrana.