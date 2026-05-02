I dati del primo trimestre 2026 diffusi da Unioncamere, con riferimento alla provincia di Agrigento, consegnano un quadro che incoraggia per la tenuta e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, evidenziando segnali di resilienza e una capacità diffusa di adattamento in un contesto economico ancora caratterizzato da incertezze.

Nonostante il primo trimestre sia tradizionalmente segnato da un elevato numero di cancellazioni legate alle chiusure di fine anno, i dati relativi alla provincia di Agrigento registrano 681 iscrizioni a fronte di 560 cancellazioni, determinando un saldo attivo di 121 imprese. Il tasso di crescita si attesta allo 0,30%, il più alto tra le province siciliane, un risultato che assume particolare rilievo nel contesto regionale.

In particolare, si evidenzia una dinamica positiva nel settore dei servizi, che continua a rappresentare uno dei principali driver di sviluppo, mentre risultano in arretramento comparti tradizionali come il commercio e l’agricoltura, segnalando una trasformazione in atto nella struttura economica del territorio, che vede sempre più in crescita le società di capitali rispetto alle aziende individuali.

“Questi dati – dichiara il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento, Giuseppe Termine – confermano la capacità del nostro tessuto imprenditoriale di reagire anche nelle fasi più complesse. Il saldo positivo e il primato regionale nel tasso di crescita rappresentano un segnale importante, che premia la determinazione degli imprenditori e la loro propensione a cogliere nuove opportunità. Allo stesso tempo, la crescita dei servizi e la flessione dei settori tradizionali ci impongono una riflessione: occorre accompagnare questa transizione con politiche mirate, capaci di sostenere il commercio e l’agricoltura, senza rinunciare a investire sull’innovazione e sulla qualificazione dell’offerta”.

“Il quadro che emerge – aggiunge il segretario generale Gianfranco Latino – rafforza dunque la necessità di interventi a sostegno delle imprese, in grado di favorire l’accesso al credito, incentivare la digitalizzazione e promuovere la riqualificazione dei settori più esposti, trasformando i segnali di tenuta in un percorso strutturale di crescita e sviluppo per l’intero territorio agrigentino”.