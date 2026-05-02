Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: domenica 10 maggio, dalle ore 9:00 alle 18:00, il territorio di San Giovanni Gemini ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di cucina all’aperto e tradizione gastronomica.

Presso Vulcano il Fuoco, in contrada Melaco lungo la S.P.26, andrà in scena la terza edizione della Fiera del Forno e del Barbecue, un evento che negli anni si è affermato come punto di riferimento per professionisti, curiosi e amanti del buon cibo.

L’iniziativa sarà una vera celebrazione della cottura in tutte le sue forme: dai forni tradizionali alle più moderne tecniche di barbecue. Una giornata pensata per valorizzare la convivialità, la condivisione e il piacere di stare insieme attorno al fuoco, elemento simbolico di cultura, tradizione e identità mediterranea.

A rendere ancora più prestigiosa l’edizione 2026 sarà la presenza di due protagonisti d’eccezione del panorama gastronomico: Pupiddu di Zuccaru, chef rotisseur di grande talento, e Pasqualino Barbasso, pizzaiolo di fama mondiale e campione di pizza acrobatica. Due special guest pronti a stupire il pubblico con creazioni culinarie di alto livello.

Show cooking, degustazioni e dimostrazioni dal vivo trasformeranno la fiera in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Durante la giornata, i visitatori avranno inoltre l’opportunità di seguire momenti di formazione guidati da tecnici specializzati di marchi leader del settore come Napoleon, Weber, Broil King, Traeger e Ofyr, PlaNet , Outdoorchef, kamadojoe , Petromax che condivideranno competenze, tecniche e consigli pratici direttamente sul campo.

L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito, a conferma della volontà degli organizzatori di rendere la manifestazione accessibile a tutti. Per l’intera giornata, inoltre, i visitatori potranno usufruire di una speciale promozione su tutti gli articoli disponibili in negozio.

In questa edizione, Vulcano il Fuoco amplia anche la propria proposta introducendo una nuova area dedicata all’arredo outdoor. Accanto a stufe, camini, barbecue e forni, i visitatori potranno scoprire soluzioni per esterni pensate per trasformare giardini, terrazze, strutture ricettive e spazi all’aperto in ambienti accoglienti, funzionali e di design.

La Fiera del Forno e del Barbecue si conferma così non solo come un appuntamento commerciale, ma come un vero evento esperienziale, capace di unire passione, innovazione e tradizione.