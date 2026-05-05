Una sedicenne agrigentina è rimasta lievemente ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni nei pressi della zona dell’ex eliporto di San Leone. La ragazzina si trovava alla guida della sua minicar quando ha preso in pieno un masso che si trovava sulla carreggiata.

La conducente, forse a causa anche della scarsa illuminazione, non ha visto l’ostacolo. Il botto è stato forte e l’auto ha riportato ingenti danni. Qualche ferita, e tanta paura, per la minorenne che è stata soccorsa da alcuni passanti in attesa degli operatori del 118. Sul posto, infine, sono intervenuti gli agenti delle Volanti.

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