Momenti di tensione all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, quando una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria è riuscita ad allontanarsi dalla struttura sanitaria, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. La donna è stata individuata poco dopo nei pressi del cantiere edile dell’ospedale dove avrebbe tentato di arrampicarsi su un’impalcatura, mettendo a rischio la propria incolumità. Provvidenziale l’intervento degli operai presenti sul posto, che si sono accorti della situazione e hanno immediatamente dato l’allarme, evitando conseguenze potenzialmente gravi.

Sul luogo sono intervenuti rapidamente i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e riportato la situazione sotto controllo. La paziente è stata poi affidata alle cure del personale sanitario.