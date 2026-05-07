– Hanno giurato a Sala d’Ercole, all’inizio della seduta dell’Assemblea regionale siciliana, i tre nuovi assessori nominati nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Renato Schifani. Si tratta di Nuccia Albano che va alla Famiglia e alle politiche sociali, di Marcello Caruso alla Salute e di Elisa Ingala alle Autonomie locali e funzione pubblica. Albano e Ingala assumono le deleghe che erano ad interim nelle mani di Schifani, mentre Caruso prende il posto di Daniela Faraoni.
Giurano all’ARS i tre nuovi assessori della Giunta Schifani
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