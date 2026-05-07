Ultime ore per gli studenti pendolari di Campobello di Licata, per ritirare gli abbonamenti validi per il mese di maggio, sino a giovedì 7, dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli abbonamenti possono essere prelevati, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto.

giovanni blanda