Un 20enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia a Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato dall’equipaggio di una volante martedì sera in una via del centro cittadino e alla vista dei poliziotti ha tentato di eludere il controllo.

Raggiunto e perquisito, è stato trovato con cinque involucri di hashish. Nella sua abitazione, invece, nascosti nella camera da letto i poliziotti hanno trovato sei panetti e altri undici involucri di hashish, per un peso complessivo di 620 grammi, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.