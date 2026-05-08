Non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio tornando a infastidire l’ex moglie che, in passato, lo aveva anche denunciato per maltrattamenti. Un cinquantenne agrigentino è stato così bloccato davanti il portone di casa dell’ex coniuge, sua coetanea, che nel frattempo aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Carabinieri e polizia sono intervenuti in un’abitazione tra Villaggio Mosè e San Leone.

Avviato anche l’iter del “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittima di violenza domestica. Alla base del comportamento ossessivo del cinquantenne ci sarebbe la decisione della donna di interrompere la relazione sentimentale. Un matrimonio che sarebbe stato caratterizzato da maltrattamenti a tal punto che la 50enne ha deciso di denunciare il compagno.