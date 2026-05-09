Un ventisettenne di Favara ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione, con pena sospesa, per le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, era stato arrestato due mesi fa in via Atenea, nei pressi dei luoghi della movida. Secondo quanto ricostruito, dopo essere andato in escandescenza, si sarebbe scagliato contro uno degli agenti impegnato nei controlli sulla movida. In quell’occasione venne denunciata a piede libero anche un’altra persona.

Il poliziotto, rimasto ferito, è stato trasferito in ospedale dove gli sono stati diagnosticati traumi guaribili in dieci giorni. La procura ha dato parere positivo ed è stato raggiunto l’accordo processuale poi ratificato dal giudice. Al 27enne, che in un primo momento era stato applicato l’obbligo di firma, è stata revocata anche questa misura.