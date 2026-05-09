L’incompatibilita’ del gup del tribunale di Caltanissetta ha fatto saltare l’intero processo celebrato con rito abbreviato contro la mafia di Gela. La Corte d’appello nissena ha annullato 35 condanne, e il rischio che bisognera’ ripartire da zero per 25 imputati che hanno scelto il rito ordinario – che si celebra dinanzi al tribunale di Gela – e’ dietro l’angolo.

Si tratta del procedimento “Ianus” scaturito da una mega inchiesta della polizia – coordinata dalla procura antimafia di Caltanissetta – con la quale sono state bloccate le famiglie Emmanuello e Rinzivillo che si sono suddivisi i compiti per lo spaccio di sostanze stupefacenti e si rifornivano a Catania, da alcuni santapaoliani, e in Calabria. Una mega inchiesta che e’ passata al vaglio del tribunale del Riesame di Caltanissetta e tra i componenti c’era anche la giudice che poi e’ stata chiamata a presiedere l’udienza preliminare.

La magistrata, dopo che e’ stata sollevata dagli avvocati l’incompatibilita’, ha inoltrato istanza al presidente del tribunale di Caltanissetta che l’ha rigettata. Cosi’ il procedimento con il rito ordinario per 43 persone (8 sono state assolte) e’ andato avanti fino alla sentenza dello scorso luglio. In appello tutto e’ cambiato. La Corte ha accolto la richiesta dei difensori e’ annullato tutto trasmettendo gli atti al gip. Molti imputati quindi potranno tornare liberi. Capitolo a parte il procedimento a carico di coloro i quali hanno chiesto di essere giudicati dinnanzi al tribunale di Gela con il rito ordinario. Anche in questo caso con un colpo di spugna potrebbe essere tutto annullato.