Avrebbe violato il divieto di dimora che gli era stato imposto per una vicenda di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata infischiandosene delle prescrizioni da seguire. Per questo motivo i carabinieri di Favara hanno arrestato un trentenne disoccupato del posto che adesso deve rispondere anche di non aver rispettato la misura cautelare a cui era sottoposto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Agrigento. La vicenda è legata ad una vicenda di stalking. L’ex compagna lo aveva denunciato poiché il 30enne si sarebbe reso protagonista di atteggiamenti ossessivi e persecutori dopo che la ragazza aveva deciso di troncare la relazione sentimentale. Per questo motivo era stato sottoposto al divieto di dimora in Sicilia. La misura, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata violata facendo scattare l’arresto.