E’ calato il sipario, a Campobello di Licata, sull’ edizione 2026 della Sagra “”‘Mpurnatu e ‘Mpanata””. E’ stata una kermesse – durata 3 giorni – eccellente, apprezzatissima e onusta di eventi, un happening che ha polarizzato l’attenzione di numerose persone, venute anche da lontano. Per la sezione “”Mpurnatu”” (Pasta a forno) si e’ laureata campione Carmela Lo Coco. Per la voce “”Mpanata”” ( Piatto a base di pasta di pane ripiena di varie ingredienti) si e’ aggiudicata il primo posto Maria Rita Bella. I vincitori sono stati premiati dal Sindaco Vito Terrana e dall’assessora Jenny Termini. L’ appuntamento e’ stato dato al prossimo anno. La Sagra e’stata promossa dall’Associazione “”Campobello 1861″”.

giovanni blanda