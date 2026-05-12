Ancora un incendio di auto nella notte a Canicattì. In via Cherubini è stata distrutta dalle fiamme una Lancia Musa. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento e le forz dell’ordine. Le fiamme hanno anche danneggiato il prospetto di un palazzo. Indagini in corso per accertare le cause che hanno provocato il rogo.