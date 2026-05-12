Arriva una pioggia di soldi destinata alle aree artigiane siciliane, un investimento pubblico per il ripristino, la riqualificazione e il miglioramento delle aree attrezzate che ospitano le imprese del settore artigiano così importante nell’Isola. Denaro destinato ad interventi specifici e distribuito in base ad una graduatoria

La pubblicazione della graduatoria

La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell’Isola. È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e destinato ai Comuni siciliani per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture produttive.

“È un investimento strategico per il futuro economico della Sicilia. Le aree artigianali – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – sono un motore di sviluppo per i territori e rappresentano un presidio fondamentale per migliaia di imprese e lavoratori. Dopo anni di attese, stiamo dando risposte concrete ai Comuni e agli operatori economici. È già in corso, inoltre, una rimodulazione di fondi disponibili che permetteranno di aumentare la dotazione finanziaria a 75 milioni consentendo in questo modo di ampliare significativamente il numero dei progetti finanziabili, con l’obiettivo di sostenere tutti i progetti ritenuti ammissibili”.

Che tipo di interventi si potranno fare con questi soldi

Gli interventi riguarderanno opere di urbanizzazione, manutenzione straordinaria, viabilità interna, illuminazione pubblica, reti idriche e fognarie, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attività produttive.

“Abbiamo approvato la graduatoria in tempi molto veloci basata su criteri di selezione chiari e trasparenti – aggiunge Tamajo – ma soprattutto abbiamo lavorato per aumentare la disponibilità economica e dare la possibilità a più territori di accedere ai finanziamenti. Il nostro obiettivo è finanziare tutte le proposte ammissibili e accompagnare concretamente la crescita del tessuto produttivo siciliano. Sostenere le imprese significa sostenere il lavoro e il futuro della Sicilia. Vogliamo aree produttive moderne, efficienti e competitive, capaci di offrire servizi adeguati e favorire lo sviluppo economico dei territori”.