“I primi importanti risultati raggiunti dal nuovo servizio oncologico decentrato, attivo nei locali del Poliambulatorio dell’Asp di Palermo a Lampedusa, confermano che l’assistenza sanitaria sul territorio, ancor di più nelle realtà insulari e periferiche, deve ripartire da un solido rapporto di collaborazione tra le varie istituzioni, mettendo a sistema strutture e professionalità”. Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, commentando il lavoro dell’equipe oncologica del Policlinico di Palermo che ha garantito sull’isola, nei primi quattro mesi di attività, 30 visite ambulatoriali.

“Ringrazio tutti i sanitari che stanno svolgendo con impegno un servizio fondamentale a Lampedusa, garantendo continuità assistenziale e cure di prossimità – ha aggiunto Caruso – ringrazio l’oncologa Maria Rosaria Valerio, che guida l’attività, la direttrice generale del Policlinico diPalermo Maria Grazia Furnari e il direttore generale dell’Asp di Palermo Alberto Firenze, perché questa iniziativa condivisa consente di ridurre disagi, spese e spostamenti ai pazienti oncologici che vivono in un territorio insulare, offrendo equità di accesso alle cure. Auspico che progetti come questo possano essere replicati in altri contesti simili, con l’obiettivo di andare incontro sempre di più ai bisogni dell’utenza e di potenziare le attività di prevenzione sul territorio”.