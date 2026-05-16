Il comune di Campobello di Licata comunica:

In esecuzione del Piano di Zona 2021, sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alle attività dei “Centro Diurno per Anziani”.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo, contrastare l’isolamento sociale e migliorare il benessere psicofisico della popolazione anziana.

Il servizio si rivolge ai cittadini che possiedono i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Campobello di Licata, età superiore ai 65 anni e stato di autosufficienza

Le attività si svolgeranno presso il Centro Polivalente di via Trieste e comprenderanno: Wellness: passeggiate ecologiche ed esercizi fisici dolci, Socializzazione: giochi collettivi e corsi di ballo Cultura e svago: visite guidate, cineforum e attività teatrali

I soggetti interessati dovranno presentare l’apposito modulo di domanda predisposto allegando la seguente documentazione: copia del documento d’identità in corso di validita’ , attestazione Isee in corso di validita’, Certificato medico che attesti l’autosufficienza e l’assenza di patologie ostative.

La domanda e i relativi allegati devono essere presentati presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 03/06/2026.

giovanni blanda