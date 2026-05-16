E’ attivo il nuovo servizio digitale per richiedere l’approvvigionamento idrico sostitutivo in modo facile, veloce e trasparente. Lo rende noto la Pubblica amministrazione.
Di deve digitare il numero 0922 441539 “Servizio autobotte”” e seleziona l’opzione. Inserire i dati richiesti, verificare la posizione, scegliere quanti mc servono
Inoltre: visualizzare le soluzioni disponibili, segnalare le eventuali esigenze particolari, confermare il contatto e ricevere il tuo ticket.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, servizio digitale per richiedere l’approvvigionamento idrico sostitutivo
E’ attivo il nuovo servizio digitale per richiedere l’approvvigionamento idrico sostitutivo in modo facile, veloce e trasparente. Lo rende noto la Pubblica amministrazione.