E’ attivo il nuovo servizio digitale per richiedere l’approvvigionamento idrico sostitutivo in modo facile, veloce e trasparente. Lo rende noto la Pubblica amministrazione.

Di deve digitare il numero 0922 441539 “Servizio autobotte”” e seleziona l’opzione. Inserire i dati richiesti, verificare la posizione, scegliere quanti mc servono

Inoltre: visualizzare le soluzioni disponibili, segnalare le eventuali esigenze particolari, confermare il contatto e ricevere il tuo ticket.

Giovanni Blanda